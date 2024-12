Fonseca: "Gara seria, vogliamo vincere la Coppa"

Dopo l'agevole successo in campionato a San Siro contro l'Empoli, è arrivata un'altra vittoria in Coppa Italia senza patemi, anzi, con un risultato molto vistoso. Paulo Fonseca spiega il cambiamento avuto dal Milan nell'ultimo periodo, una squadra che gioca con maggiore consapevolezza e sicurezza: "Questo cambio viene dal tempo. Io vi ho sempre detto che la squadra era in crescita, poi le vittorie portano più fiducia - dice in conferenza stampa - È una conseguenza naturale del lavoro. Oggi è stato importante vedere la serietà della squadra , è entrata in campo con atteggiamento, con mentalità. In altre partite non avevamo avuto questo atteggiamento".

"Vogliamo vincere la Coppa Italia, Theo e Maignan con l'Atalanta"

Inevitabilmente ci sarà da confermarsi nella sfida complicatissima con l'Atalanta dove dovrebbero rientrare sia Theo che Maignan: "Theo ha un piccolo problema e non l'ho fatto giocare, Maignan si è operato ma saranno pronti per Bergamo, cominciando ad allenarsi da domani - dice ancora Fonseca - Io volevo far uscire Leao, Fofana e Reijnders all'intervallo, ma Loftus-Cheek aveva un piccolo problema al polpaccio e non volevamo rischiare; anche Sportiello aveva un fastidio al ginocchio. È stato più difficile gestire gli altri giocatori che erano fuori. Penso che Loftus non abbia nulla di grave". Questa vittoria ha confermato nei fatti che la Coppa Italia resta un obiettivo importante per il Milan: "So da quanto non la vinciamo. Abbiamo possibilità di vincerla? Sì. I quarti saranno qui a San Siro, poi ci sarebbero le due semifinali. Io credo che potremmo fare qualcosa di importante".