Baroni: "Napoli primo con merito, è un bel test"

Le parole dell'allenatore biancoceleste alla vigilia del match di Coppa Italia con il Napoli: "Sarà un test importante, ci teniamo a far bene. Conte è un grande allenatore, loro sono primi con merito". Sugli infortunati: "Castrovilli è tornato in gruppo, assenti Dia e Tavares"

Un test importante per ripartire. Marco Baroni ha presentato così l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma giovedì sera all'Olimpico. Sarà un banco di prova per la Lazio, chiamati a ripartire dopo il ko contro il Parma, in un doppio confronto con la squadra di Conte che, successivamente, ritroverà domenica in campionato. "Ci teniamo a far bene in Coppa Italia - ha spiegato l'allenatore biancoceleste in conferenza stampa - La squadra ha lavorato con attenzione e voglia. Giochiamo contro la prima in classifica che è lì meritatamente. Conosco Conte, so che è un grande allenatore e dentro quella classifica c'è tanto lavoro. È una bella partita, sappiamo che abbiamo di fronte un avversario di grande livello, una squadra solida e complicata da affrontare per tutti. Sarà un test importante, vogliamo misurarci con questo tasso di difficoltà. Verrà fuori una partita vera, viva e accesa. Poi speriamo di portarla dalla nostra parte".

"Castrovilli c'è, assenti Tavares e Dia" "Abbiamo dei giocatori quasi pronti al rientro" ha ammesso Baroni che ha poi fatto il punto sull'infermeria: "Castrovilli ha fatto martedì il primo allenamento con la squadra, sta bene e può fare qualche minuto - ha aggiunto - Qualche giocatore è uscito dalla gara di Parma con qualche problema, vedremo se riusciremo a recuperarli. Tavares per la Coppa Italia non c'è, ma non getto la spugna per la prossima partita. Dia non penso riesca a giocare giovedì, ma è possibile che ce la faccia per domenica". E sulla formazione: "Devo fare delle valutazioni. Oggi sarà la seduta che mi permetterà di capire come gestire la squadra. Vi ripeto che noi non abbiamo seconde linee. Hysaj, Basic e Akpa Akpro? Come sapete domani sono tutti utilizzabili e siccome questi ragazzi lavorano con noi e quindi ci danno una grande mano io li ritengo valutabili".