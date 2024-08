Prima storica uscita per l'Under 23 rossonera iscritta al prossimo campionato di Serie C: nella Coppa Italia di categoria la squadra allenata da Bonera supera 3-0 il Lecco con i gol di Liberati e Jimenez (doppietta) e adesso affronterà il Novara

Il Milan Futuro debutta con una vittoria. Sotto gli occhi di Fonseca e Ibrahimovic, presenti in tribuna allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, l’Under 23 rossonera (iscritta da quest'anno al campionato di Serie C) ha esordito nella prima gara ufficiale della sua storia vincendo 3-0 contro il Lecco nel primo turno della Coppa Italia di categoria. Le firme sono quelle dei gioielli di casa, Liberali e Alex Jimenez (doppietta), mentre Camarda non è riuscito a lasciare il segno nonostante la prova da centravanti titolare.