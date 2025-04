D'Aversa: "Bologna superiore ma potevamo fare gol"

L'allenatore dell'Empoli commenta il ko con il Bologna con il rammarico di non essere riuscito a segnare: "Sui gol presi ci sono stati degli errori, il Bologna è superiore ma noi dobbiamo concretizzare le occasioni che ci capitano, serve anche per il campionato". Sul rientro di Ismajli: "Non lo so, è tornato infortunato dalla nazionale"

Non cerca alibi Roberto D'Aversa per la sconfitta del suo Empoli, 3-0 in casa, contro il Bologna che rende la gara di ritorno al Dall'Ara una montagna ripidissima da scalare: "Chiaro che sui gol ci sono stati degli errori, non tanto per la bravura o per la forza del Bologna che non scopriamo stasera - spiega - Il rammarico è che non abbiamo fatto gol nelle circostanze che ci sono state per segnare. Il Bologna è stato superiore, onore a loro". L'obiettivo principale dell'Empoli rimane la salvezza in campionato: "Adesso ci ributtiamo sul nostro obiettivo che è quello di salvarci. Degli aspetti positivi nell'ultima gara di campionato ci sono stati, la prestazione di Como ci fa ben sperare per gli scontri diretti - dice ancora - Dovremo essere bravi a concretizzare le occasioni che riusciamo a creare, stasera potevamo fare un risultato diverso, anche se sarebbe cambiato poco per l'esito del passaggio del turno, però è un aspetto che dobbiamo curare".