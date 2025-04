Il Cagliari vince, per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia Primavera battendo il Milan per 3-0 all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. In gol Vinciguerra al 21' e Bolzan al 36', mentre per i rossoneri Bonomi sbaglia il rigore poco prima dell'intevallo. Il tris arriva al 24' della ripresa, con l'autogol di Paloschi su tiro di Trepy

