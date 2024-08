Come giocheranno le venti squadre del campionato? Come e quanto il mercato estivo ha modificato (e ancora modificherà) le scelte degli allenatori? Ecco le formazioni tipo di tutti i club della Serie A 2024-25, tra certezze, ballottaggi e test delle amichevoli estive. Manca sempre meno al calcio d'inizio della nuova stagione, prevista per il weekend di sabato 17 e domenica 18 agosto (con due match in programma anche lunedì 19). In attesa che tutte le squadre completino le proprie mosse nel mondo delle trattative (con un occhio anche alla situazione infortunati a lungo termine, vedi Scamacca-Atalanta), ecco come potrebbero scendere in campo durante il 2024-25 con tutte le "formazioni tipo". CLICCA QUI