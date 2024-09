Dopo il pareggio con la Juventus, il Napoli tornerà in campo giovedì 26 settembre contro il Palermo in Coppa Italia. Turnover in vista per la squadra di Conte, che dovrebbe puntare su Raspadori e Simeone in attacco. Resta da capire invece il modulo con il quale si schiereranno in campo gli azzurri. Guarda il VIDEO con le ultime news di Massimo Ugolini

