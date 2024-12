La settimana di Coppa Italia si apre con Juventus-Cagliari. Thiago Motta ha diversi indisponibili e deve limitare il suo turnover: Cambiaso non recupera, ci sarà McKennie adattato da terzino sinistro con Danilo in panchina. A centrocampo ancora Locatelli e Thuram, con Douglas Luiz che, da programma dello staff, farà un lavoro personalizzato in questi giorni e non sarà della partita. In attacco ancora Vlahovic. Nicola senza Luvumbo, Lapadula guiderà l'attacco dei sardi

