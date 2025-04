Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico scontro diretto per un posto in Champions League tra Roma e Juventus. Per la formazione titolare dei giallorossi ci sono dubbi su chi occuperà la corsia destra e sulla presenza di Hummels. Per i bianconeri invece, Koopmeiners partirà dalla panchina, mentre a fianco di Yildiz dietro Vlahovic dovrebbe esserci Nico Gonzalez. Non convocato Perin per un fastidio muscolare, sarà comunque a Roma vicino ai compagni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI