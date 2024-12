"Dybala sul mercato? No, sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa tanto per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che viene migliora la squadra. Per Paulo è l'inizio del mercato, ci sono dei rumors, conosciamo la sua importanza. Se qualcosa arriva ascolteremo, però per il momento non ci sono stati contatti con altri club".