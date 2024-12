Malore a un tifoso, Inter-Udinese sospesa per 6'

Nel primo tempo del match di San Siro, gioco interrotto per di circa sei minuti per permettere di soccorrere un tifoso che era stato colto da malore in tribuna: l'episodio è accaduto al minuto 41, i giocatori di entrambe le squadre sono rimasti in campo ad aspettare che la situazione tornasse alla normalità. Subito soccorso, il tifoso è stato stabilizzato e portato poi in ospedale

Un malore che colpito un tifoso in tribuna a San Siro ha portato alla momentanea sospensione di Inter-Udinese. Il gioco è rimasto fermo circa sei minuti. L’episodio è avvenuto nel primo tempo del match degli ottavi di Coppa Italia, quando il capitano interista Alessandro Bastoni, in occasione di un calcio d'angolo, si è accorto del malore del tifoso, che si trovava in tribuna nel primo anello blu. Il difensore dell’Inter ha richiamato l’attenzione dello stadio e dell'arbitro Massimi, che ha così fermato il gioco. A quel punto infermieri e operatori del soccorso sono subito così intervenuti, effettuando -a quanto si apprende- anche un massaggio cardiaco. Il tifoso colto dal malore, che si trovava in una zona molto vicina al campo alle spalle della porta dell'Udinese, è stato portato via dagli spalti su una barella, tra gli applausi di tutto San Siro. Il tifoso è stato stabilizzato grazie al pronto intervento dei soccorsi e del professor Geddo ed è stato portato in ospedale. Al termine delle operazioni di soccorso, il gioco è ripreso dopo circa 6 minuti di interruzione.