L'ex giocatore del Milan è uscito al 66' della semifinale di andata, dopo essere andato ko dopo un contrasto. Ha provato a restare in campo, dunque ha alzato bandiera bianca. Si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il Bologna nelle prossime settimane sfiderà in campionato Napoli, Atalanta e Inter

Trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Calabria nella semifinale di coppa tra Empoli e Bologna . L'ex giocatore del Milan è uscito al 66' della partita: prima era andato ko dopo un contrasto; rientrato, ha continuato la propria gara per qualche altro minuto, dunque ha dovuto dare definitivamente forfait. Dentro Holm al suo posto. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Il calendario del Bologna

I rossoblù, prima del ritorno della semifinale previsto il 24 aprile, sono attesi da tre big match consecutivi in campionato, tutti potenzialmente decisivi anche in chiave lotta scudetto e in sequenza: Bologna-Napoli, poi Atalanta-Bologna e quindi Bologna-Inter.