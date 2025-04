Inzaghi è intervenuto in conferenza alla vigilia del derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan: "Sappiamo l'importanza della partita di domani e c'è grande voglia di fare una grande gara, affronteremo un avversario di qualità. Ho già scelto chi giocherà in porta ma lo dirò prima a loro. Lautaro non ci sarà, può tornare sabato a Parma. Essere in lotta per 4 trofei ad aprire è motivo di orgoglio, non abbiamo un obiettivo prioritario". CLICCA QUI