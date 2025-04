Termina 1-1 il derby tra Milan e Inter, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia e l'MVP è Calhanoglu. Tra i rossoneri il migliore è Abraham, autore del gol, ma ottime prestazioni anche per Leao e Fofana. Male Gabbia e Thiaw. Tra i nerazzurri invece, ottima prestazione anche per Josep Martinez. Deludono Thuram, Frattesi e non solo. Tutti i voti del telecronista Sky Sport Riccardo Gentile

MILAN-INTER, IL TABELLINO