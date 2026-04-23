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il commento

Una finale raggiunta per un finale da scrivere: cosa farà ora Sarri

Matteo Petrucci

©Getty

Dietro il successo contro l'Atalanta c'è il lavoro di Sarri, che è tornato a essere un allenatore molto appetibile sul mercato dopo una stagione così complicata. Dalla tattica alla testa: cosa ha cambiato lui e come è cambiata la sua Lazio in questi mesi

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