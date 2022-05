Juventus-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Allegri schiera il 4-2-3-1 con Dybala da trequartista e Vlahovic unica punta. Inzaghi pronto a far partire titolari Dzeko e Lautaro Martinez. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni di Juventus e Inter che questa sera si giocheranno la finale di Coppa Italia

Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico - che per l'occasione sarà tutto esaurito - si affronteranno Juventus e Inter, per un 'Derby d'Italia' con la posta in palio speciale: chi vince alza la Coppa. Calcio d'inizio alle ore 21.

Un solo dubbio per Allegri: la probabile della Juventus leggi anche Allegri: "Vogliamo alzare la Coppa. Dybala gioca" Allegri va verso lo schieramento del 4-2-3-1. In porta c'è Perin, portiere di Coppa in casa bianconera. In difesa: Danilo da una parte, De Ligt e Chiellini nel mezzo e Alex Sandro dall'altra. A centrocampo sono pronti Rabiot e Zakaria, mentre sulla linea della trequarti dal primo minuto ci saranno Bernardeschi, Dybala e Cuadrado, con il colombiano che è in ballottaggio con Morata, ma al momento è in vantaggio. In attacco, Vlahovic unica punta.

JUVENTUS (4-2-3-1) probabile formazione: Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All.: Allegri.

Dzeko dal 1': la probabile dell'Inter leggi anche Inzaghi: "Non mi aspettavo un anno così positivo" Simone Inzaghi schiera il suo classico 3-5-2. In porta c'è Handanovic. Difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. I cinque di centrocampo saranno Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic, mentre nel mezzo è pronto il trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Nell'attacco a due, accanto a Lautaro Martinez è pronto Dzeko, attualmente in vantaggio su Correa nel ballottaggio.