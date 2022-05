Juve, un solo dubbio per Allegri

Diamo un'occhiata alle formazioni, partendo dalla Juve: Allegri va verso lo schieramento del 4-2-3-1. In porta c'è Perin, portiere di Coppa in casa bianconera. In difesa: Danilo da una parte, De Ligt e Chiellini nel mezzo e Alex Sandro dall'altra. A centrocampo sono pronti Rabiot e Zakaria, mentre sulla linea della trequarti dal primo minuto ci saranno Bernardeschi, Dybala e Cuadrado, con il colombiano che è in ballottaggio con Morata, ma al momento è in vantaggio. In attacco, Vlahovic unica punta.