Pellegrini ha recuperato dal problema alla caviglia, lui e Locatelli (già in gruppo da domenica) partono regolarmente col gruppo per Roma. Allegri riabbraccia Danilo, che ha goduto di un paio di giorni di riposo; gli ultimi allenamenti serviranno per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. E’ possibile che vedremo una Juve offensiva, come da alcune prove fatte alla Continassa. De Sciglio sicuro assente in quanto squalificato