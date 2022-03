Luci accese al Franchi di Firenze, dove alle 21 prenderà il via la seconda semifinale di andata di Coppa Italia: Fiorentina-Juventus. La 'viola' è quasi al completo: manca solo Martinez Quarta. Nella Juve, invece, sono tante le assenze: a centrocampo giocherà il giovane Marley Aké. E il giocatore più atteso, ci sarà: Dusan Vlahovic partirà dal 1'. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Anche questo mercoledì sera protagonista sarà la Coppa Italia. Dopo il derby di ieri, spazio stasera per un altro match sentitissimo: Fiorentina-Juventus. Si gioca al Franchi di Firenze l'andata della semifinale di Coppa, in uno stadio che sarà accesissimo e caldo, pronto ad accogliere il ritorno di Dusan Vlahovic, per la prima volta dopo il suo passaggio alla Juve. Calcio d'inizio alle 21.