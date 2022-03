Fischietti contro Vlahovic: come con Salah...

Fischietti, tantissimi fischietti. Sono quelli che sono stati distribuiti all'esterno dello stadio Franchi ai tifosi della Fiorentina, per accogliere Dusan Vlahovic. Una scena che si ripete, dato che i fischietti furono già usati al Franchi per disturbare un altro ex. Era il 25 ottobre 2015, giorno del ritorno da avversario di Salah, passato alla Roma. L'egiziano non fu per nulla disturbato dall'accoglienza rumorosa, anzi, aprì le marcature con un gol dopo 6' (non esultando). Poi, al minuto 87, fu anche espulso. Risultato finale, 2-1 per la Roma