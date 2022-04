Inter-Milan, le probabili formazioni del derby di Coppa Italia

Dopo lo 0-0 dell'andata giocata l'1 marzo, Inter e Milan si sfidano nel derby di ritorno: in palio un posto in finale di Coppa Italia. Inzaghi pensa al rilancio della coppia Dzeko-Lautaro in attacco e ritrova De Vrij. Pioli deve fare ancora a meno di Ibra. A guidare il 4-2-3-1 c'è Giroud, rientra Calabria in difesa

Il Derby di Milano si gioca per la 27esima volta nella storia in Coppa Italia vale un posto in finale: Inter e Milan si sfidano dopo l'andata dello scorso 1 marzo, terminata 0-0, nella semifinale di ritorno. Nei 26 precedenti nella competizione sono 8 le vittorie nerazzurre, 8 i pareggi e 10 i successi rossoneri. Le due squadre si sfidano per la seconda volta nella semifinale della coppa nazionale dopo la doppia sfida della stagione 1984/85, terminata a favore dei rossoneri. È andato all'Inter invece l’ultimo precedente in Coppa Italia, con la vittoria nerazzurra ai quarti nella scorsa stagione chiuso dalla punizione di Eriksen. In Coppa Italia i gol fuori casa valgono ancora doppio, quindi i supplementari sono previsti solo nel caso in cui si arrivi al 90' senza reti.

La probabile formazione dell'Inter leggi anche Inzaghi: "In estate arriverà un vice Brozovic" Simone Inzaghi ha tenuto tutti sulla corda alla vigilia del derby, alternando tanti giocatori tra i possibili titolari nell'allenamento di rifinitura. La sensazione è che possa tornare De Vrij dal primo minuto, formando la difesa titolare con Skriniar e Bastoni davanti a Samir Handanovic. In quel caso, panchina per D'Ambrosio che era stato titolare a La Spezia. In attacco i favoriti sono Dzeko e Lautaro, con Correa e Sanchez in panchina. Conferma in vista per il centrocampo titolare, con Barella e Calhanoglu accanto a Brozovic e il duo Dumfries-Perisic in fascia.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic;, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi

La probabile formazione del Milan leggi anche Pioli: "Cessione? Presente solido futuro migliore" Milan privo di Ibrahimovic, ancora ai box, oltre che degli infortunati Florenzi e Kjaer. Stefano Pioli ritrova in difesa Calabria, bloccato da un problema intestinale contro il Genoa, mentre non sta ancora benissimo Romagnoli. Si va verso il solito 4-2-3-1 con Kalulu accanto a Tomori al centro della difesa davanti a Maignan e le corsie difensive affidate a Calabria e Theo Hernandez. In mezzo al campo con Bennacer e Tonali ci sarà Kessié, pronto a trasformare il modulo in un 4-3-3. A destra Messias è in vantaggio su Saelemaekers, con Leao certo di un posto a sinistra. Giroud sarà il riferimento avanzato.