Milan-Inter, le storie dei derby di coppa

Trenta stracittadine milanesi, quattro in Europa e due con in palio un trofeo: nel 1977 in Coppa Italia e nel 2011 in Supercoppa. Fight Club, fumogeni, il derby due giorni dopo Bruce Springsteen a San Siro, la Divina Commedia di Mazzola, Icardi ne decide uno per il Milan (ma era il milanese Andrea) e tanto altro: tutte le storie