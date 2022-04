Vigilia di Coppa Italia per l' Inter , impegnata martedì nella semifinale di ritorno contro il Milan . Sarà il quarto derby stagionale per i nerazzurri che hanno un solo risultato a disposizione per accedere in finale: la vittoria. Lo sa bene Simone Inzaghi che ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Vi brucia non aver vinto ancora un derby in stagione?

"Ce lo auguriamo tutti. Giochiamo in casa e con un pubblico incredibile che ci ha sempre trascinato. Nell'ultima partita casalinga, contro il Verona, lo stadio ci ha aiutato tantissimo. Sappiamo che non saremo soli".

È arrivato il momento giusto per lei per vincere il primo derby di Milano?

Che ne pensa della regola dei gol in trasferta valida ancora in Coppa Italia?

"Abbiamo giocato finora tre derby. Domani dobbiamo vincere perché vogliamo andare in finale. Sappiamo che potevamo ottenere di più dagli altri derby, ma gli episodi sono determinanti. Lì dovevamo fare di più ed essere bravi a indirizzare gli episodi. Domani è importantissima perché c'è una finale in palio".

"Bisogna scindere la Coppa Italia dal campionato. Sappiamo che siamo in corsa per entrambi gli obiettivi. Vuol dire che stiamo facendo un ottimo percorso, considerando anche la Supercoppa Italiana vinta a gennaio".

ANNI SETTANTA, SETTE DERBY IN SETTE ANNI - Si affrontano spesso Milan e Inter in quel decennio: i rossoneri vincono ancora nel 1971-72 (Sabadini e Bigon uomini chiave) conquistando poi la coppa in finale col Napoli. Dunque arriva la prima (doppia) gioia nerazzurra nel 1973-74 firmata da Boninsegna e Mazzola . Passa una stagione e ancora Giuseppe Sabadini (che ai suoi tempi si contendeva il ruolo di giocatore più veloce del campionato con Facchetti) batte i nerazzurri allenati da Luisito Suarez. Quindi, nel 1977, il cerchio si chiude con la prima finalissima…

1957-58, IL PRIMO DERBY DI SEMPRE IN COPPA È DEL MILAN - Quello di Gipo Viani e Nils Liedholm (che però non gioca quella doppia sfida). All'andata vincono i rossoneri 3-2: la prima marcatura di sempre in una stracittadina di coppa porta la firma dell'argentino Ernesto Cucchiaroni . Pari al ritorno. Erano altri tempi: una volta la si giocava su gironi dove solo la prima accedeva ai quarti. Fu il Milan.

Questo derby può avere effetti positivi o negativi per il campionato in caso di vittoria o sconfitta?

"Ha una grandissima importanza e vale una finale. Dobbiamo però essere bravi a scindere le due competizioni. Domani ci sarà assoluta priorità alla Coppa Italia. Dopo il fischio finale, indipendentemente dal risultato, penseremo alla Roma perché sarà una partita importante per il nostro campionato".

Chi può sostituire Brozovic al meglio? Il prossimo anno arriverà un vice Brozovic?

"Sappiamo la sua importanza, quest'anno è mancato nel nostro periodo meno brillante. In alcune partite ha giocato Vecino, in altre Barella, ma anche Calhanoglu o Vidal. Sono tutte mezzale specialiste nel loro ruolo, ma non sono dei play. Ne abbiamo parlato con la società e probabilmente arriverà qualcuno. Per ora, però, non mi interessa perché abbiamo 40 giorni da fare nel migliore dei modi".

Quando l'Inter deve vincere per forza, vince. È la chiave per domani?

"Non abbiamo alternative. Con lo 0-0 si va ai supplementari, con un altro pareggio siamo fuori. Dobbiamo vincere, consapevoli che la partita sarà lunga e andrà approcciata nel migliore dei modi. Ci sono già passato con la Lazio, vivendo una sfida in queste condizioni. A livello mentale e fisico si spenderanno tante energie".

Dzeko e Lautaro sono più forti se giocano con una seconda punta di movimento?

"Ho cinque attaccanti in buone condizioni, meriterebbero di giocare tutti. Bisogna fare delle scelte. Penso che possano giocare tutti bene tra di loro, poi sceglierò io di partita in partita".

Dzeko e Correa l'hanno soddisfatta a La Spezia?

"La scelta degli attaccanti dipende dalle partite. Dzeko e Correa venerdì hanno fatto un ottimo lavoro. I due subentranti hanno fatto altrettanto bene. Poi ci sono dei match dove si possono fare scelte diverse, come fatto contro il Verona. L'andamento della partita ti fa fare determinate scelte".