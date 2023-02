Il primo gol di Nicolás González in Serie A è arrivato proprio in una sfida casalinga contro il Torino, vinta 2-1 dalla Fiorentina il 28 agosto 2021; l’ultima volta che l’argentino ha segnato con la Fiorentina in una competizione diversa dalla Serie A è stata il 13 ottobre scorso: doppietta contro gli Hearts of Midlothian in Conference League