Il Parma, primo in classifica in Serie B, assapora il gusto della Serie A affrontando il Lecce al Via del Mare nei sedicesimi di Coppa Italia. Chi passa trova la Fiorentina negli ottavi. Pronti e via palla gol per Sansone che sfiora il palo, ma a segnare è Sohm. Al 21' infortunio per l'arbitro Minelli (col quarto uomo Feliciani a prenderne il posto). A metà primo tempo raddoppia Bonny con una magia al volo