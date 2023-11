Terzo giorno della settimana dedicato ai sedicesimi di Coppa Italia: al Mapei si affrontano Sassuolo e Spezia. Formazione offensiva per Dionisi che si affida a Mulattieri in avanti e schiera contemporaneamente Castillejo, Volpato, Ceide e Defrel. Alvini sceglie la difesa a 3, in avanti Krollis e Verde. Chi passa affronterà l'Atalanta. Calcio d'inizio alle 18