Conceiçao: "Il derby è sempre una partita diversa"

Quanto la vittoria della Coppa Italia ti renderebbe orgoglioso del tuo percorso al Milan? Ti sentiresti soddisfatto?

"Non lo so. Prima dobbiamo vincere questa semifinale e poi la possibile finale contro Empoli o Bologna. Mi piace vivere con intensità giorno dopo giorno e cercare di migliorare la squadra a livello professionale e non solo. Il mio pensiero, ogni giorno, è di migliorarmi ed essere cosciente di aver dato tutto. Come mi sentirò, non lo so. Ora, non sono la persona più felice del mondo per quello che ho vissuto. Parlo in termini di risultati ovviamente, perchè il rapporto con la squadra è ottimo".