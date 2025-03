Bologna, Italiano: "Non sentiamoci già in finale"

Giornata di conferenza stampa per Vincenzo Italiano in vista di Empoli-Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia. "Non commettiamo l’errore di sentirci già in finale. Quando un avversario arriva in semifinale, bisogna pensare sia difficile affrontarlo. Ho sempre faticato in quel campo, quindi dovremo approcciare al massimo con l’intento di dare un senso alla gara di ritorno. È un orgoglio il traguardo della semifinale, raggiunto con una classifica bellissima. Se me l’avessero detto a luglio? Ci avrei sperato. Cercheremo di rimanere così in alto in campionato, ma intanto concentrati su domani perché in palio c’è una finale attesa da tantissimi anni. Ci giocheremo tutte le nostre carte".