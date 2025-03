D'Aversa: "Tutti danno l'Empoli spacciato ma..."

Alla vigilia della storica semifinale di Coppa Italia, le parole dell'allenatore dei toscani, che domani sera allo stadio Castellani affrontano il Bologna per la gara d'andata: "Emozionati per il traguardo storico -ha detto D'Aversa in conferenza stampa- con determinazione e lavoro si possono raggiungere traguardi impensabili: ora focus sulla semifinale poi torniamo sull'obiettivo primario che è la salvezza" ITALIANO: "NON SENTIAMOCI GIA' IN FINALE"

“La partita contro il Bologna è un traguardo storico per la città di Empoli, il club, lo staff e i calciatori: siamo emozionati”. Così ha parlato Roberto D'Aversa nella conferenza stampa della vigilia dell’andata della semifinale di Coppa Italia, in programma contro il Bologna domani sera alle 21 allo stadio Castellani. La prima semifinale della coppa nazionale raggiunta dai toscani: “In queste 48 ore il focus è sulla partita di domani, poi si ragionerà sull’obiettivo primario che è la salvezza. Non voglio sentir parlare di campionato, fino a domani sera c'è solo la Coppa Italia. Tutta Italia ci dà già per spacciati, ma era così anche nei turni precedenti. Nel calcio può succedere di tutto. I ragazzi devono scendere in campo sereni e divertirsi, capendo che con determinazione e lavoro si possono raggiungere traguardi impensabili, perché era impensabile che l’Empoli si giocasse una semifinale. Motivo d’orgoglio per una città che vede la sua squadra in questo momento terz’ultimo in classifica”. In campionato contro il Bologna l’Empoli non è uscito mai sconfitto, pareggiando sia all’andata che al ritorno: “Abbiamo fatto molto bene ma in questo momento il Bologna è con la Roma la squadra più in forma del campionato. Hanno raggiunto la mentalità di Italiano, giocano con spensieratezza, hanno spessore perché non dimentichiamo che hanno fatto la Champions”.

Gyasi e Fazzini (squalificati per il Cagliari) dal 1'? "Come già detto altre volte, non è che se passi un turno poi devi ragionare in modo diverso. Se siamo qua è anche per le prestazioni di Seghetti, di Tosto, di Konate. Insomma dei ragazzi che ho sempre messo in campo in questa Coppa. Questo ci riempie di orgoglio, superare Torino, Fiorentina e Juventus con i giovani cresciuti qui è motivo d'orgoglio. Non vedo perché cambiare gestione quindi, anche se ovviamente devo ragionare su tutto, anche sui giocatori rientranti che devono rimettersi a posto anche per inseguire l'obiettivo primario che è il campionato. Spesso la partita è servita singolarmente a qualcuno, penso a Firenze per Esposito che rientrava da un infortunio. C'è uno staff che ragiona su minutaggio, sulle condizioni di chi è uscito malconcio. La squadra fisicamente e mentalmente sta bene, altrimenti non si uscirebbe da uno stadio come quello di Como, contro una squadra che ha speso 100 milioni sul mercato, recriminando sul risultato". Proprio da Como l'Empoli arriva con due squalificati in campionato che salteranno il Cagliari e potrebbero giocare domani, Gyasi e Fazzini: "Quando faccio un ragionamento sul dosaggio delle energie ragiono a 360 gradi - dice ancora D'Aversa- Considererò anche questo aspetto. Anche perché veniamo da una pausa, c'è stata la possibilità di recuperare energie per quelli che non sono andati in Nazionale".