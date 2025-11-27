Lazio-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il teso match di campionato a San Siro che ha visto la vittoria del Milan per 1-0 sulla Lazio, le due squadre si ritrovano di fronte, all'Olimpico, per giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Allegri con Jashari e Ricci dal 1', Loftus Cheek con Leao, torna Estupinan. Sarri ripropone dal 1' Castellanos con Zaccagni e Isaksen. A sinistra in difesa gioca ancora Pellegrini. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri
Milan, le scelte di formazione
Turnover per Allegri che manda in campo dal 1' il recuperato Jashari con Ricci e Rabiot ai lati. Torna titolare Estupinan a sinistra. Leao con Loftus Cheek in attacco. De Winter al centro della difesa
Statistiche e curiosità
Una partita che vede i numeri in equilibrio: su 7 gare di Coppa Italia in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, l`ultima per 4-0 nel febbraio 2004. Completano il dato 2 pareggi (manca dallo 0-0 del febbraio 2018, gara vinta poi ai rigori dai rossoneri) e altrettante sconfitte (la più recente è il 2-3 del gennaio 2002). Sono inoltre 13 i gol realizzati dai capitolini, contro i 7 del Milan.
I numeri della Lazio in Coppa Italia
Il bilancio della Lazio in Coppa Italia è di 322 incontri disputati, 159 vittorie, 74 pareggi e 89 sconfitte, con 479 reti segnate e 330 subite.
I successi della Lazio in Coppa Italia
La Lazio ha vinto la Coppa Italia 7 volte, nelle edizioni 1957/58, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2012/13 e 2018/19), perdendo la finale in 3 occasioni (contro la Fiorentina nel 1960/61. contro la Juventus nel 2014/15 e nel 2016/17).
I successi del Milan in Coppa Italia
II Milan ha vinto la Coppa Italia 5 volte, nelle edizioni 1966/67 (finalissima vinta 1-0 sul Padova a Roma), 1971/72 (2-0 sul Napoli a Roma), 1972/73 (5-2 ai rigori sulla Juventus nella finale di Roma, chiusa sull'1-1 al 90′ e 120'), 1976/77 (finale secca a San Siro vinta 2-0 sull'inter, unica volta nella storia del torneo che la finalissima è stata il derby della Madonnina) e 2002/03 (a spese della Roma, 1-4 rossonero nell'andata all'Olimpico e 2-2 al ritorno al Meazza).
Milan squadra che ha perso più finali di Coppa Italia
II Milan è la squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha perso piú finali o è finito secondo (quando la coppa si assegnava con un girone finale a 4 squadre): 10 volte, nelle stagioni 1941/42, 1967/68, 1970/71, 1974/75, 1984/85, 1989/90, 1997/98, 2015/16, 2017/18 e 2024/25
I precedenti di Lazio-Milan in Coppa Italia
Lazio e Milan si sono affrontate per sei volte agli ottavi di Coppa Italia. Il faccia a faccia più recente nella competizione risale invece a febbraio 2022, quarti di finale: in quell'occasione vinse nettamente il Milan per 4-0. Nei cinque precedenti match giocati in Coppa Italia, tuttavia, non si era mai registrato uno scarto superiore ad un gol in favore di una delle due formazioni.
I numeri della stagione del Milan
Forte del successo contro Bari e Lecce nei primi due turni di Coppa Italia, il Milan ha costruito un bottino di 10 vittorie e 4 pareggi (un solo ko, contro la Cremonese) in questa stagione.
Milan e Lazio, nove clean sheet contro sette
Ben 9 le occasioni in cui la porta rossonera è rimasta inviolata contro i 7 clean sheet collezionati dalla Lazio, che in stagione ha giocato 13 partite.