Lazio e Milan si sono affrontate per sei volte agli ottavi di Coppa Italia. Il faccia a faccia più recente nella competizione risale invece a febbraio 2022, quarti di finale: in quell'occasione vinse nettamente il Milan per 4-0. Nei cinque precedenti match giocati in Coppa Italia, tuttavia, non si era mai registrato uno scarto superiore ad un gol in favore di una delle due formazioni.