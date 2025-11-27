Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol: cinque; l'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20), mentre le successive due medie sono le più basse registrate finora.
Torino-Milan, il risultato in diretta LIVE
Si chiude con la sfida dell'Olimpico la 14^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Torino e Milan. I rossoneri devono rispondere a Inter e Napoli, mentre i granata cercano una vittoria che manca da ottobre. Panchina per Pulisic, non al meglio per un attacco febbrile: davanti ci sono Nkunku e Leao.
Quasi tutto pronto all'Olimpico Grande Torino: tra poco l'ingresso in campo delle due squadre
Torino-Milan, la designazione arbitrale
- Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)
- Assistenti: Giovanni Baccini (Conegliano) e Filippo Bercigli (Firenze)
- IV Ufficiale: Paride Tremolada (Monza)
- Var: Davide Ghersini (Genova)
- Avar: Rosario Abisso (Palermo)
Baroni: "Dovremo giocare al massimo livello"
Le parole dell'allenatore del Torino Marco Baroni prima del match: "Simeone e Paleari mi hanno chiesto di venire in panchina, ma non sono disponibili. Questo mi ha fatto piacere, voler stare con la squadra è un bel segnale. Serve il massimo livello sia individualmente che di squadra, sono molto fiducioso. Anjorin l'ho visto sempre meglio in queste settimane. Finora è sempre subentrato, oggi voglio vederlo dall'inizio. Questo ci serve anche per far rifiatare qualcuno. Massima fiducia per lui, ma la squadra dovrà aiutarlo"
Saelemaekers: "Vincere a Torino non è mai facile"
Le parole prima della partita di Alexis Saelemaekers a Sky Sport: "Sappiamo che a Torino non è mai facile vincere, sarà una partita molto importante per noi. Dobbiamo continuare come fatto negli ultimi match in campionato, lottare e far vedere la mentalità giusta. Oggi possono essere tre punti importanti. La partita di Coppa Italia? L'importante è dimenticare le partite precedenti e ripartire da zero. È già passato e siamo concentrati su questo match. Nkunku è un giocatore incredibile che ci aiuta tanto, speriamo che possa fare oggi il primo gol e acquisire fiducia. Dobbiamo aiutarlo al massimo"
Maripan: "Milan forte, ma lo siamo anche noi e possiamo dimostrarlo"
Guillermo Maripan a Sky Sport prima del match: "Non siamo sulla buona strada, le ultime due sconfitte sono state brutte. Crediamo nel lavoro che stiamo facendo, sappiamo di dover migliorare qualcosa. Il Milan è forte, servirà l'attenzione alta. Anche noi, però, siamo forti e stasera abbiamo l'occasione per dimostrarlo".
Landucci: "Senza Allegri manca il nostro capo"
Le parole a Sky Sport di Marco Landucci che stasera siederà in panchina al posto di Max Allegri, squalificato: "Manca il nostro capo, sono più contento quando c'è. Con lo staff intero cercheremo di sostituirlo al meglio. Sarà una partita difficile. Pulisic se va in panchina significa che è a disposizione. Su Nkunku abbiamo tanta fiducia, con la Lazio in campionato ha fatto una buona partita e sono sicuro che farà bene anche oggi. Vogliamo fare punti, ma dipende dall'atteggiamento che avremo in campo"
Duván Zapata è andato a segno in ciascuno dei due precedenti con il Torino contro il Milan in Serie A e complessivamente ha realizzato sette centri contro i rossoneri nel torneo, solo contro il Sassuolo (10) ha fatto meglio; l'attaccante del Torino può trovare la rete che gli manca nella competizione dal 5 ottobre 2024, contro l'Inter.
Il Milan è la squadra che ha concesso più volte agli avversari di creare azioni con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nella propria area in questa Serie A (40) - tuttavia, i rossoneri non hanno subito neanche una rete da questa situazione di gioco.
Sono 14 le reti subite dal Torino nel corso delle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra; dall'altra parte, il Milan ha incassato appena tre gol prima dell'intervallo, nessuna formazione ha fatto meglio nel torneo in corso (tre anche per la Lazio).
Il Milan ha pareggiato tutte le ultime tre gare disputate lontano da San Siro in campionato; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro pareggi di fila fuori da questo stadio risale a ottobre 1999.
Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti (14 in questo torneo) dopo le prime 13 gare stagionali per la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A, dopo il 2019/20 (14) e il 2020/21 (sette), entrambe le edizioni chiuse nelle ultime cinque posizioni in classifica.
Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1.8 gol a incontro (22 in totale nel parziale): l'unica di queste sfide in cui non è andato a bersaglio è uno 0-0 del 10 aprile 2022; nonostante questo, i rossoneri non hanno segnato in sei degli ultimi sette primi tempi contro i granata nel torneo.
Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8 vittorie, 4 pareggi), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione).
Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare contro il Milan in Serie A (1 pareggio), dopo che aveva perso sei delle otto precedenti (1 vittoria, 1 pareggio); dopo il successo per 2-1 dello scorso 22 febbraio, i granata potrebbero vincere due incontri di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta da settembre 2019.
Baroni sceglie Zapata al fianco di Adams, con Simeone non ancora al 100%. Cambio anche a centrocampo con Anjorin al posto di Casadei
La formazione del Torino
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Abdoukhlal, Simeone, Dembelè, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Baroni
Pulisic (non al meglio per un attacco febbrile) va in panchina dopo aver raggiunto la squadra in hotel a Torino nel pomeriggio. Nell'undici titolare torna Modric
La formazione del Milan
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. All. Landucci (Allegri squalificato)
Torino-Milan è il match che chiude la 14^ giornata di Serie A. I rossoneri per rispondere alla vittoria del Napoli e riagganciare la vetta, i granata per ritrovare un successo che manca dal 26 ottobre