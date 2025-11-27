Le parole prima della partita di Alexis Saelemaekers a Sky Sport: "Sappiamo che a Torino non è mai facile vincere, sarà una partita molto importante per noi. Dobbiamo continuare come fatto negli ultimi match in campionato, lottare e far vedere la mentalità giusta. Oggi possono essere tre punti importanti. La partita di Coppa Italia? L'importante è dimenticare le partite precedenti e ripartire da zero. È già passato e siamo concentrati su questo match. Nkunku è un giocatore incredibile che ci aiuta tanto, speriamo che possa fare oggi il primo gol e acquisire fiducia. Dobbiamo aiutarlo al massimo"