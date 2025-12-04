Luka Modric ha il Real Madrid nel cuore ma la testa è solo al Milan , due club che, come raccontato dal centrocampista al quotidiano spagnolo "Marca", sono abbastanza simili per storia e reputazione. "Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid , e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita ..."

Modric e l'addio dal Real: "A volte le cose non vanno come previsto"

Un legame speciale quello tra Modric e i blancos: "È stato amore fin dal primo giorno. Non è iniziato dopo la decima o la seconda Champions League, ma fin dall'inizio, quando sono arrivato con tutte le difficoltà che c'erano. Fin dall'inizio ho sentito questo amore e questa devozione da parte dei tifosi, che hanno capito che ero la persona giusta, e questo mi ha ispirato e motivato a ripagarli nel miglior modo possibile". Mentre sul suo addio da Madrid ha aggiunto: "L'ho sempre detto: non erano solo parole vuote o adulazione per i tifosi, la società o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi a Madrid. Ma, in parole povere, tutto ha un inizio e una fine. A volte le cose non vanno come previsto..."