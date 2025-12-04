Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Modric: "Milan simile per reputazione e storia al Real Madrid"

L'INTERVISTA

Il centrocampista del Milan Luka Modric si è raccontato in una lunga intervista a "Marca". Dall'addio al Real, "a volte le cose non vanno come previsto", passando per l'approdo in Serie A, in quella che era la sua squadra preferita. Ha svelato anche quello che era il suo desiderio: "Volevo ritirarmi a Madrid"

LAZIO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Luka Modric ha il Real Madrid nel cuore ma la testa è solo al Milan, due club che, come raccontato dal centrocampista al quotidiano spagnolo "Marca", sono abbastanza simili per storia e reputazione. "Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita..."

 

Modric e l'addio dal Real: "A volte le cose non vanno come previsto"

Un legame speciale quello tra Modric e i blancos: "È stato amore fin dal primo giorno. Non è iniziato dopo la decima o la seconda Champions League, ma fin dall'inizio, quando sono arrivato con tutte le difficoltà che c'erano. Fin dall'inizio ho sentito questo amore e questa devozione da parte dei tifosi, che hanno capito che ero la persona giusta, e questo mi ha ispirato e motivato a ripagarli nel miglior modo possibile". Mentre sul suo addio da Madrid ha aggiunto: "L'ho sempre detto: non erano solo parole vuote o adulazione per i tifosi, la società o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi a Madrid. Ma, in parole povere, tutto ha un inizio e una fine. A volte le cose non vanno come previsto..."

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Modric: "Milan simile al Real per storia e fama"

L'INTERVISTA

Il centrocampista del Milan Luka Modric si è raccontato in una lunga intervista a "Marca"....

Infortunio Gatti, operazione al menisco riuscita

juventus

Il difensore bianconero è stato sottoposto a intervento chirurgico in Francia, dopo l’infortunio...

Vlahovic, giovedì l'operazione a Londra

juventus

Dopo l'infortunio accusato contro il Cagliari in campionato, l'attaccante serbo, alle prese con...

Panini, la nuova collezione Calciatori 2025-2026

Serie A

Sessantacinquesima edizione per la collezione ufficiale di figurine Panini. Il nuovo album,...

Gatti, lesione del menisco: out almeno un mese

VIDEO

Dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro l'Udinese, Federico Gatti è stato al J Medical...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE