Modric: "Milan simile per reputazione e storia al Real Madrid"
Il centrocampista del Milan Luka Modric si è raccontato in una lunga intervista a "Marca". Dall'addio al Real, "a volte le cose non vanno come previsto", passando per l'approdo in Serie A, in quella che era la sua squadra preferita. Ha svelato anche quello che era il suo desiderio: "Volevo ritirarmi a Madrid"
Luka Modric ha il Real Madrid nel cuore ma la testa è solo al Milan, due club che, come raccontato dal centrocampista al quotidiano spagnolo "Marca", sono abbastanza simili per storia e reputazione. "Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita..."
Modric e l'addio dal Real: "A volte le cose non vanno come previsto"
Un legame speciale quello tra Modric e i blancos: "È stato amore fin dal primo giorno. Non è iniziato dopo la decima o la seconda Champions League, ma fin dall'inizio, quando sono arrivato con tutte le difficoltà che c'erano. Fin dall'inizio ho sentito questo amore e questa devozione da parte dei tifosi, che hanno capito che ero la persona giusta, e questo mi ha ispirato e motivato a ripagarli nel miglior modo possibile". Mentre sul suo addio da Madrid ha aggiunto: "L'ho sempre detto: non erano solo parole vuote o adulazione per i tifosi, la società o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi a Madrid. Ma, in parole povere, tutto ha un inizio e una fine. A volte le cose non vanno come previsto..."