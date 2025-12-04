Offerte Sky
Lazio-Milan 1-0: le pagelle della Coppa Italia

Coppa Italia
Matteo Petrucci

Matteo Petrucci

Un gol del capitano Zaccagni regala alla Lazio il passaggio del turno  ai quarti di Coppa Italia ai danni del Milan. La formazione di Sarri affronterà nel prossimo turno il Bologna detentore del trofeo al Dall'Ara. Ecco i voti del match dell'Olimpico di Matteo Petrucci

IL TABELLINO

Pagelle
Lazio
Christos Mandas
voto 6
Christos Mandas
Lazio
Adam Marusic
voto 6.5
Adam Marusic
Lazio
Mario Gila
voto 6.5
Mario Gila
Lazio
Alessio Romagnoli
voto 6.5
Alessio Romagnoli
Lazio
Luca Pellegrini
voto 6
Luca Pellegrini
Lazio
Mattéo Guendouzi
voto 6
Mattéo Guendouzi
Lazio
Matías Vecino
voto 5.5
Matías Vecino
Lazio
Toma Basic
voto 6.5
Toma Basic
Lazio
Gustav Isaksen
voto 5.5
Gustav Isaksen
Lazio
Valentín Castellanos
voto 5.5
Valentín Castellanos
mvp
Lazio
Mattia Zaccagni
voto 7
Mattia Zaccagni
I subentrati
T.Noslin dal 56'
6
6.5
N.Tavares dal 70'
6
Pedro dal 81'
S.V.
S.V.
All. Maurizio Sarri 6.5
Milan
Mike Maignan
voto 6.5
Mike Maignan
Milan
Fikayo Tomori
voto 6
Fikayo Tomori
Milan
Koni De Winter
voto 5
Koni De Winter
Milan
Strahinja Pavlovic
voto 5.5
Strahinja Pavlovic
Milan
Alexis Saelemaekers
voto 5
Alexis Saelemaekers
Milan
Samuele Ricci
voto 5.5
Samuele Ricci
Milan
Ardon Jashari
voto 5.5
Ardon Jashari
Milan
Adrien Rabiot
voto 5.5
Adrien Rabiot
Milan
Pervis Estupiñán
voto 6
Pervis Estupiñán
Milan
Ruben Loftus-Cheek
voto 6
Ruben Loftus-Cheek
Milan
Rafael Leão
voto 5
Rafael Leão
I subentrati
C.Nkunku dal 64'
5
L.Modric dal 81'
S.V.
C.Pulisic dal 81'
S.V.
S.V.
All. Massimiliano Allegri 5.5

