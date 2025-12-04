Un gol del capitano Zaccagni regala alla Lazio il passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia ai danni del Milan. La formazione di Sarri affronterà nel prossimo turno il Bologna detentore del trofeo al Dall'Ara. Ecco i voti del match dell'Olimpico di Matteo Petrucci
Pagelle
I subentrati
T.Noslin dal 56'
6
F.Dele-Bashiru dal 56'
6.5
N.Tavares dal 70'
6
Pedro dal 81'
S.V.
M.Cancellieri dal 82'
S.V.
All. Maurizio Sarri 6.5
I subentrati
C.Nkunku dal 64'
5
L.Modric dal 81'
S.V.
C.Pulisic dal 81'
S.V.
D.Bartesaghi dal 87'
S.V.
All. Massimiliano Allegri 5.5