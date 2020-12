Il portoghese ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 750 gol segnati in carriera grazie alla rete nel match di Champions League contro la Dinamo Kiev. L'analisi, nel dettaglio, di come li ha realizzati: in che modo, in quale zona del campo, dove e contro chi. Alle 00.30 dopo 5x5 su Sky Sport Uno lo speciale CR750: tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

JUVENTUS-DINAMO KIEV LIVE