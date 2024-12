Il Napoli vince a Genova e si riprende la testa della classifica in attesa dell'Atalanta: la squadra di Conte parte forte con i gol di Anguissa e Rrahmani, poi subisce il ritorno del Genoa, che accorcia con Pinamonti e trova un super Meret (migliore in campo) a negare il pareggio in più di un'occasione. Di seguito i voti a cura di Maurizio Compagnoni

GENOA-NAPOLI 1-2: TUTTO SUL MATCH