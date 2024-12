Le pagelle di Lecce-Lazio 1-2

Allo Stadio Via del mare la Lazio riesce a portare a casa il risultato contro il Lecce, grazie al rigore realizzato da Castellanos, MVP di questa partita, e dall'appena entrato Marusic al termine dell'incontro. La squadra di Giampaolo, in 10 dalla fine del primo tempo, aveva pareggiato a inizio secondo tempo con Tete Morente, il migliore in campo per il Lecce. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Andrea Marinozzi

LECCE-LAZIO 1-2, GLI HIGHLIGHTS