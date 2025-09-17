Esplora tutte le offerte Sky
la storia

Elio Capradossi ha sconfitto il suo mal d'Africa

Lucio Rizzica

Instagram Elio Capradossi

Cresciuto nella Roma e passato per tante squadre tra Serie A e B, in carriera Elio Capradossi ha dovuto fare i conti con tanti duri infortuni ma ora è di nuovo protagonista con la nazionale dell'Uganda. Tornato a casa, il difensore ora sogna di giocare il Mondiale della prossima estate

