Le prospettive per un 2026 che si annuncia scoppiettante, una forma fisica finalmente ritrovata e un ginocchio che non fa più male, una bimba piccola che gli ha cambiato la vita e gli equilibri di coppia in relazione alla sua preparazione fisica. Abbiamo incontrato Gianmarco Tamberi in un'occasione speciale, lui ci ha raccontato tantissime cose