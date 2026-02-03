Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Tamberi: "Finalmente mi sento molto bene, sono pronto per una grande stagione"

Marina Presello

Le prospettive per un 2026 che si annuncia scoppiettante, una forma fisica finalmente ritrovata e un ginocchio che non fa più male, una bimba piccola che gli ha cambiato la vita e gli equilibri di coppia in relazione alla sua preparazione fisica. Abbiamo incontrato Gianmarco Tamberi in un'occasione speciale, lui ci ha raccontato tantissime cose

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ