tennis club

Il caldo di Melbourne su un tennis già bollente

Stefano Meloccaro

Cosa ci ha lasciato il primo caldissimo Grande Slam del 2026: un Alcaraz da romanzo, un Djokovic eterno, un Sinner che fatica e uno Zverev a cui manca sempre l'ultimo passaggio. Ma attenzione a Musetti, Rybakina e al tennis tornato anche più 'umano'. Questi i temi di Sky Tennis Club (in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis): conduce Stefano Meloccaro, ospiti Ivan Ljubicic, Laura Golarsa, Fabio Fognini e Renzo Furlan

