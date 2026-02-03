Il caldo di Melbourne su un tennis già bollente

Cosa ci ha lasciato il primo caldissimo Grande Slam del 2026: un Alcaraz da romanzo, un Djokovic eterno, un Sinner che fatica e uno Zverev a cui manca sempre l'ultimo passaggio. Ma attenzione a Musetti, Rybakina e al tennis tornato anche più 'umano'. Questi i temi di Sky Tennis Club (in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis): conduce Stefano Meloccaro, ospiti Ivan Ljubicic, Laura Golarsa, Fabio Fognini e Renzo Furlan