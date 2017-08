Il Milan ha vinto 2-0 contro il Craiova e conquistato la qualificazione al playoff di Europa League. A sbloccare il match è stato uno dei punti fermi della vecchia guardia, Jack Bonaventura, che a fine partita si è mostrato soddisfatto: "Oggi abbiamo fatto una buona gara nonostante il caldo che ci ha complicato le cose - ha affermato il centrocampista -. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, abbiamo fatto bene ma procediamo con calma. Pensiamo partita per partita. Tramite le prestazioni e la voglia di vincere ripagheremo la fiducia dei tifosi. Tutti vogliono aiutare la squadra e tutti si sono messi a disposizione. Il gruppo è fantastico, stiamo lavorando bene e alla fine della stagione ognuno avrà dato il suo contributo. La concorrenza non mi spaventa, fa bene alla squadra. Il capitano? Lo deciderà la società" ha concluso l'ex atalantino.