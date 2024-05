Le parole dopo la finale raggiunta: "Abbiamo avuto tutta una città intorno a noi, era percepibile girando per le vie e per i bar di Bergamo, ma le finali si vincono e poi si festeggia. Sarà un appuntamento fantastico, soprattutto per squadre come la nostra che non hanno grandi numeri alle spalle. Un buon auspicio, una speranza per le squadre non di prima fascia. Bayer? Due anni fa l'abbiamo eliminato" GLI HIGHLIGHTS

"Abbiamo avuto tutta una città intorno a noi, era percepibile girando per le vie e per i bar di Bergamo. I giocatori sentono questa fibrillazione e anche come energie hanno interpretato la partita nel modo migliore". Gian Piero Gasperini commenta così in conferenza stampa il 3-0 al Marsiglia: "Un traguardo storico, ma le finali si vincono e poi si festeggia - spiega l'allenatore dell'Atalanta -. C'è la Roma, la Juventus in finale di Coppa Italia e poi la finale di Dublino: la più prestigiosa perché ti dà la Champions automatica". LA DIRIGENZA Percassi: "È un sogno, vogliamo tenere Gasperini"

"Nostra finale è buon auspicio per le squadre non di prima fascia come noi" E ancora: "C'erano tutte le condizioni per giocare una partita offensiva con un tridente di attaccanti puri, è nel nostro dna. E' stata la nostra sforza, anche se potevamo essere più concreti: abbiamo tenuto la partita aperta fino al due a zero di Ruggeri", continua Gasperini analizzando la serata della semifinale di ritorno. "Coi cori dei tifosi 'Ce ne andiamo a Dublino' ho chiesto il risultato della Roma che stava vincendo 2-1. Un po' di pensiero è andato subito alla finale, un appuntamento fantastico, soprattutto per squadre come la nostra che non hanno grandi numeri alle spalle. Un buon auspicio, una speranza per le squadre non di prima fascia. In finale c'è il Leverkusen che non è la squadra con più mezzi e più audience, eppure ha vinto la Bundesliga: due anni fa, prima di Xabi Alonso, l'avevamo eliminato prima di uscire col Lipsia". le emozioni Atalanta, la festa sotto la curva a fine partita

"Gli spettacoli di folla sono tra i più belli in assoluto" Gasperini ricorda quindi il percorso europeo dei bergamaschi: "Sono passati quattro anni da quando siamo andati fino a Lisbona per giocarci i quarti di Champions. Gli spettacoli di folla sono tra i più belli in assoluto. Allora gli stadi erano vuoti, finalmente presto avremo lo stadio finito e pieno: il prossimo traguardo". Infine, sull'autore del 2-0: "Sono molto felice per il gol straordinario di Ruggeri, che magari in altri momenti se la sarebbe spostata sul sinistro. Mi è piaciuto per la capacità di inserirsi e il coraggio: un ragazzo straordinario, cresciuto a Zingonia, un premio per lui e per tutti".