De Rossi: "Partita eroica, uscire così fa male"

L'allenatore della Roma analizza il pari di leverkusen e il sogno di andare in finale sfumato per poco: "I ragazzi hanno disputato una gara incredibile, il Bayer è più forte ma l'avevamo ripresa e uscire per un autogol sfortunato fa male". Ora sulla sfida con l'Atalanta che può valere la Champions: "Avremo due mood diversi ma le partite vanno giocate sul campo"

C'è rammarico nelle parole di Daniele De Rossi dopo il 2-2 di Leverkusen che elimina la Roma e permette al Bayer di raggiungere la finale con l'Atalanta: "Loro sono forti e noi abbiamo giocato molto bene nella prima parte di partita. Forse abbiamo calciato poco, però in generale i ragazzi hanno disputato una partita incredibile, è stata una gara di sforzo fisico e mentale incredibile - spiega - Loro hanno giocato bene, hanno tirato tante volte in porta, ma quando la riprendi ed esci per un gol davvero sfortunato fa male. Si riparte da questo spirito".

"Noi e l'Atalanta avremo due umori diversi" E ora, nemmeno il tempo di riposare, e c'è anche un'altra sfida con l'Atalanta per la Champions in campionato: "L'orgoglio ti porta fino a un certo punto, abbiamo perso un altro giocatore (Spinazzola, ndr) e tanti sono stanchi. Avremo due mood diversi noi e l'Atalanta, ma poi le partite di giocano sul campo. Anche oggi loro erano strasicuri, hanno parlato tanti dirigenti... Sapevamo che era un periodo di rimonta da quando siamo arrivati e io a questa squadra non posso dire nulla". L'uscita di Spinazzola ha penalizzato la Roma: "Quella fascia doveva essere un fattore molto importante per noi, anche per i cross di Spinazzola e Angelino abbiamo messo due centravanti. Poi Spinazzola s'è stirato, Zalewski si era riscaldato venti secondi e s'è ritrovato contro Frimpong che va sempre a mille all'ora e ti punta sempre".

"Bayer più forte, ma io devo analizzare gli errori" Un cammino che in ogni caso vale come fattore di crescita: "Io da ogni partita imparo qualcosa, un anno fa ero appena stato esonerato in Serie B. Nella storia della Roma 4-5 allenatori sono arrivati in una semifinale europea e mi sento orgoglioso di questo - dice ancora - Devo ringraziare i ragazzi, ma il mio lavoro è analizzare perché non siamo arrivati in finale. Il Bayer è più forte di noi e bisogna stringergli la mano". Quanto a Dybala: "Ha dato grande disponibilità, ma ieri dopo 10 minuti di allenamento ha sentito di nuovo fastidio. L'abbiamo portato per utilizzarlo 10-15, fossimo andati ai supplementari magari l'avrei buttato dentro".