Paredes: "Volevamo regalare una gioia ai tifosi"

Il centrocampista della Roma commenta il pari di Leverkusen che non è bastato ai giallorossi per raggiungere la finale di Europa League: "Volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, avevamo in mano la partita ma poi l'autogol ci ha costretto ad andare tutti in avanti". Ora il finale di stagione: "C'è molta stanchezza ma il fattore mentale sarà determinante"

Non è bastata la doppietta, su rigore, a Leandro Paredes per regalare alla Roma la gioia della finale di Europa League nel match pareggiato per 2-2 a Leverkusen: "Fa male uscire così, avevamo la partita in mano ma l'autogol ci ha costretto ad andare tutti avanti e poi abbiamo preso il gol. Abbiamo messo tutto in campo per ristabilire la parità. Abbiamo fatto una grandissima partita, peccato". Poi nel recupero sono anche mancate un po' le forze: "Dispiace, abbiamo fatto un grande sforzo. Volevamo la finale per regalare una gioia ai nostri tifosi - dice ancora - Ora dobbiamo iniziare a pensare all'Atalanta, faremo il massimo nelle ultime tre partite di campionato per conquistare la qualificazione in Champions League".