Inzaghi: "Voglio vedere una squadra che va in campo per giocare una buona partita. Evitare figuracce? Senz'altro, è la prima cosa. A volte quando non si hanno le motivazioni si va incontro a brutte figure e non vogliamo farle. Vogliamo chiudere il girone al meglio e per questo schiererò una squadra competitiva. Vorrei portare con me in panchina anche Lucas Leiva e se possibile dargli qualche minuto. In questi giorni si sente bene e per noi è un giocatore importante, ma bisogna comunque andarci cauti anche perché ha già avuto una ricaduta".