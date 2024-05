L'allenatore dell'Atalanta è soddisfatto del pari in casa del Marsiglia ma non si nasconde: "A Bergamo dobbiamo giocare per vincere e per fare più di un gol: abbiamo un'opportunità incredibile". Sui rischi in contropiede: "Se avessimo giocato chiusi in difesa avremmo preso 3 o 4 gol, come capita spesso alle squadre italiane..."

Una grande giocata in avvio aveva illuso la Dea che potesse essere semplice: purtroppo per l’Atalanta è rimasta “isolata”, e dopo il gol di Scamacca la squadra di Gasperini ha sofferto il Marsiglia, uscendo dal Velodrome con quello che resta un buon pareggio, in vista del ritorno. “La bella giocata in occasione del gol? Sì, ma a essere sincero me ne aspettavo qualcuna in più”, commenta l’allenatore dell’Atalanta a fine partita. “A parte questa giocata, solo nel finale abbiamo creato qualche situazione pericolosa e abbiamo dovuto soffrire soprattutto in attacco. A Bergamo sarà fondamentale proporre più situazioni di questo genere, ci sono le condizioni per poterlo fare. Resta un risultato importante perché su questo campo il Marsiglia aveva perso solo col Psg quest’anno, e in casa dà il meglio di sé stessa. Poi, che fuori casa sia tutta un’altra squadra è da vedere, non mi fido molto…”.