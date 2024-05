Il precedente infortunio e la rivelazione a Kicker

Prima del match, il centrocampista tedesco si era confidato con la testata Kicker, ripensando alla bruciante eliminazione contro i giallorossi nella coppa di un anno fa: "Non puoi impedirti di ripensare a quel giorno, soprattutto quando sei lì. È umano e normale, ma non ci penserò durante la partita. Mia moglie ha detto: 'Non voglio che giochi a Roma, ho un brutto presentimento', ma questo non sarà un problema. Progredire adesso non significherebbe solo arrivare in finale, ma sarebbe anche una piccola soddisfazione. Quella sconfitta contro la Roma è stata dura, ma allora avevamo giurato a noi stessi che avremmo fatto il passo successivo nella prossima stagione. Questa è stata la nostra motivazione dopo un'eliminazione molto dolorosa. I ragazzi sono pronti, hanno voglia di rivalsa. Ma ce la faremo da squadra, per non lasciarci trasportare troppo". Forse la moglie di Andrich aveva pensato all'infortunio capitato al marito proprio un anno fa all'Olimpico, quando si era fratturato uno dei metatarsi del piede sinistro.