Conte: "La presenza di Zhang ci aiuta"

CONTE A SKY - In che condizione arriva all'Inter in questa partita?



Sicuramente noi stiamo finendo un periodo molto intenso, per le partite che abbiamo fatto e per il caldo affrontato in partita e negli allenamenti. Siamo nella fase finale, abbiamo lavorato tanto per poter arrivare in fondo in tutte le competizioni, sia in campionato che nelle coppe. Ci alleniamo con entusiasmo, sapendo che dobbiamo affrontare un avversario molto forte.