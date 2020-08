Dopo dieci anni l'Inter torna a disputare una semifinale europea. A Düsseldorf Conte non cambia formazione rispetto alle precedenti vittorie: stessi titolari con Lukaku-Lautaro confermati coppia in attacco. Contro c'è lo Shakhtar Donetsk, in campo col classico 4231. Chi vince affronterà il Siviglia in finale. Diretta Sky Sport Uno dalle 21