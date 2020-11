Mentre fuori dallo stadio i tifosi dedicavano a Maradona cori, striscioni e fumogeni spettacolari, i giocatori del Napoli e lo stesso allenatore Gattuso sono scesi in campo con indosso la maglia numero 10 in onore di Diego. Ma non solo: riscaldamento accompagnato da "Life is life" e minuto di silenzio prima dell'inizio della partita contro il Rijeka, a cui si sono aggiunti tributi personali come quello di Insigne

AD10S DIEGO: LO SPECIALE