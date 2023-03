Alla vigilia del match con l’Az, l’allenatore è stato pungente col collega romanista, in panchina con la Juve per la sospensione della squalifica. Un anno fa dopo un diverbio con Saelemakers, Sarri fu squalificato due turni (“con due referti diversi, uno dell’arbitro e uno della Procura federale quindi uno dei due non era veritiero” precisa l’allenatore). Squalifica confermata per Sarri, non per Mou: disparità di trattamento? “Sospensione della squalifica alla carriera” ha risposto Sarri. Accendendo il derby